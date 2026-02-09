Buzz Art Festival L’Isle-sur-la-Sorgue
Buzz Art Festival L’Isle-sur-la-Sorgue lundi 1 juin 2026.
Buzz Art Festival
Centre-ville L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
2026-06-01
Buzz-Art Festival à L’Isle-sur-la-Sorgue Tout le mois de juin, explorez l’art sous toutes ses formes. Sculptures, peintures, musique et gastronomie s’unissent pour un événement culturel unique en Provence.
Centre-ville L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@buzzartfestival.com
English :
Buzz-Art Festival in L?Isle-sur-la-Sorgue: Throughout June, explore art in all its forms. Sculptures, paintings, music and gastronomy come together for a cultural event unique in Provence.
