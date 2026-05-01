FOIRE A LA BROCANTE DE LA PENTECÔTE 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue
FOIRE A LA BROCANTE DE LA PENTECÔTE 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue samedi 23 mai 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
FOIRE A LA BROCANTE DE LA PENTECÔTE 2026
Avenue des quatre otages L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Foire à la Brocante de la Pentecôte 2026 organisée par l’ABIS
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Avenue des quatre otages L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 62 23 95 vero30390@gmail.com
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English :
Foire à la Brocante de la Pentecôte 2026 organized by ABIS
L’événement FOIRE A LA BROCANTE DE LA PENTECÔTE 2026 L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-12 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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