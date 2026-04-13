Filanventure Brun de Vian Tiran, Filanventure Brun de Vian Tiran, L’Isle-sur-la-Sorgue

Filanventure Brun de Vian Tiran 5 – 7 juin Filanventure Brun de Vian Tiran Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A l’Isle-sur-la-Sorgue, à la découverte d’un métier de toujours qui transmet des valeurs pour un monde plus doux

La manufacture textile Brun de Vian-Tiran est une Entreprise du Patrimoine Vivant créée sous le Premier Empire et toujours dirigée par les descendants des fondateurs, Pierre et Jean-Louis Brun, 7ème et 8ème générations. Au sein d’un Site Patrimonial Remarquable dans le centre historique de l’Isle-sur-la-Sorgue, elle témoigne des origines textiles de la ville par un savoir-faire unique en France : dans ses ateliers, sur les rives de la Sorgue, 45 personnes révèlent laines mérinos, mohair, cachemire, yack, alpaca… à travers des étoffes : plaids, écharpes, châles, couvertures… par la maîtrise de 15 étapes de transformation qui vont de la balle de laine au produit fini, dans le respect de l’environnement et en totale solidarité avec la filière des laines de France et les bergers français dont elle est le premier transformateur local.

Le musée sensoriel des fibres nobles :

Dans une aile des bâtiments de la manufacture, La Filaventure raconte ces savoir-faire sur 550 m² d’exposition interactive et de dispositifs immersifs. Dans le « marché aux laines », partez en quête des fibres nobles dans le monde entier. Dans le « cinéma mohair », entrez dans l’imaginaire de Pierre et Jean-Louis Brun. Dans le « labyrinthe de la fabrication », découvrez les étapes de filature, tissage, apprêts et confection filmées, commentées par nos manufacturiers. Enfin, dans le « laboratoire de l’innovation et du design », rêvez l’avenir avec la plus haute école française de création industrielle. Au fil de l’exposition, touchez l’étoffe à toutes les étapes de sa création, actionnez de véritables machines et, pour les plus jeunes, menez une enquête guidée par Edgar le mouton ! Assistez aux témoignages d’histoires de familles d’ouvriers, découvrez les inventions qui ont permis à la manufacture plus de deux siècles d’existence…

Ouverte 360 jours par an, La Filaventure Brun de Vian-Tiran propose des animations, démonstrations et ateliers de tissage et de broderie d’art.

La Boutique Brun de Vian-Tiran :

La Boutique Brun de Vian-Tiran propose nos créations textiles dans trois univers : la Mode, pour s’entourer de bien-être dans nos écharpes, châles, ponchos et accessoires… la Décoration : des plaids pour donner un supplément d’âme à la maison, et enfin la Nuit, pour un sommeil doux et réparateur dans nos couvertures, couettes, surmatelas et oreillers.

Inscrivez-vous pour être informé de nos événements et de notre Grande Braderie annuelle.

La visite de la manufacture :

Emmenées par des guides qui sont des volontaires parmi les personnels de la manufacture, des visites sont organisées et vous emmènent à travers deux heures d’émerveillement : filature, tissage, apprêts et confection, un Patrimoine Vivant unique en France et un échange authentique avec nos manufacturiers. Consultez notre site web ou appelez La Filaventure pour connaître les horaires et vous inscrire.

Brun de Vian-Tiran a reçu le Prix PFV 2023 de « La plus belle entreprise familiale du monde ». Ce prix récompense l’ensemble de l’écosystème durable qui entoure notre manufacture, des éleveurs aux désigners et des manufacturiers aux clients fidèles qui se transmettent nos étoffes de parents à enfants.

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Filanventure Brun de Vian Tiran Avenue de la Libération 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée d’une manufacture textile présentant les étapes de filature, tissage et confection, avec échanges avec les artisans.

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