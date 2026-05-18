Féerie Nautique L’Isle-sur-la-Sorgue
Féerie Nautique L’Isle-sur-la-Sorgue dimanche 26 juillet 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
Féerie Nautique
Quai Rouget de Lisle L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-26
Le Corso nautique un spectacle magique, tout en couleur et en lumière ! Des chars fleuris et éclairés défilent sur la rivière à la tombée de la nuit.
PAS DE RESÉRVATION POUR LES GRADINS. Vente des billets uniquement sur place à partir de 19h30.
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Quai Rouget de Lisle L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Corso nautique: a magical spectacle of color and light! Floats decorated with flowers and lights parade down the river as night falls.
NO LIFT FOR BLEACHERS. Tickets sold on site only from 7.30pm.
L’événement Féerie Nautique L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-18 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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