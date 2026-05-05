Seb Bouchard – Expo Street-art Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes
Seb Bouchard – Expo Street-art Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 16:00 – 23:59
Gratuit : oui Entrée libre
Seb Bouchard est artiste peintre muraliste et directeur artistique. Il commence ses études à l’École supérieure des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire en 1991. En 1996, sitôt diplômé, il commence en parallèle de son travail d’artiste une activité de graphiste et participe à la création d’une Web Agency.Il s’installe en 2001 en République de Guinée, et entreprend une large série de peintures. Après un long séjour au Brésil, en 2005, il établit son nouvel atelier au sud du Sénégal et participe à Dakar à de nombreuses expositions. A son retour à Nantes en 2010, il partage son temps entre son atelier de peinture et ses interventions dans l’espace public (muralisme et collage) en Europe, aux USA et en Afrique.Ces dernières années, il est missionné en tant que directeur artistique sur différents projets : expositions collective d’art urbain et projets de chambres artistiques en milieu de soins (CHU, Ehpad, centre anti-douleur). Il co-crée en 2023 Label Rue, un collectif de muralistes nantais. Dans l’espace public comme sur ses toiles, Seb Bouchard revisite le thème du portrait, en dotant ses modèles d’appendices empruntés à d’autres époques, genres, cultures, esthétiques…Procédé qui pousse le regardeur à questionner le rapport de l’humain à son environnement naturel et culturel. Il essaie, à sa manière de dépasser le clivage entre art populaire et art savant. Seb Bouchard est un artiste majeur de Nantes et il est déjà présent aux Petits Joueurs : il a réalisé la fresque du bar et deux portraits qui font partie des œuvres permanentes. Pour cette exposition il présentera une rétrospective de son travail où il sera possible de découvrir ou d’approfondir sa vision très personnelle du portrait, à la fois réaliste et onirique, toujours haute en couleurs. Exposition du 7 mai au 28 juin 2026 :mercredi de 16h à 22h,jeudi et vendredi de 16h à minuitsamedi de 15h à minuitdimanche de 14h à 19h Vernissage jeudi 7 mai 2026 à partir de 19h
Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 74 09 87
Afficher la carte du lieu Aux Petits Joueurs – Bistrot et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes 5 mai 2026
- « Jane Austen au XXIe siècle : de la canonisation de l’œuvre au culte de la romancière » – Conférence par Marie-Laure MASSEI CHAMALOU, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 5 mai 2026
- Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes 5 mai 2026
- Rencontre avec la police municipale, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes 5 mai 2026
- Décoloniser l’industrie cinématographique au Maghreb, Archives Départementales, Nantes 5 mai 2026