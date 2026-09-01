Sébastopol One Man Band Ouverture de saison La Chapelle-Saint-Luc
vendredi 25 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
Sébastopol One Man Band Ouverture de saison
Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Sébastopol One Man Band est une traversée musicale portée par un homme-orchestre aux mille souffles. Seul en scène, il fait naître des paysages sonores où les cordes, les percussions et la voix battent au rythme d’un même cœur.
Entre poésie vagabonde et énergie brute, chaque chanson devient une escale, chaque note une invitation au voyage.
Un spectacle vibrant, libre et profondément humain, où l’on danse autant avec les oreilles qu’avec l’imaginaire.
>> plus d’infos ibili-spectacle.com/sebastopol-one-man-band .
Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu
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English :
L’événement Sébastopol One Man Band Ouverture de saison La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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