Secours tour Saint-Astier
Secours tour Saint-Astier jeudi 25 juin 2026.
Saint-Astier
Secours tour
Place du Général de Gaulle Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:30:00
fin : 2026-06-25 17:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.
8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.
Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org
Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.
8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.
Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org .
Place du Général de Gaulle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 69 28 69
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English : Secours tour
Free cardiovascular screening with nurses, cardiologist, life-saving techniques with trainers.
8.30am-5pm, Pl. du général de Gaulle.
Fédération Française de Cardiologie des Clubs C?ur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org
L’événement Secours tour Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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