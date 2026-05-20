Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Secours tour Saint-Astier

Secours tour Saint-Astier

Secours tour Saint-Astier jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 24110 Saint-Astier

Département : Dordogne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Astier

Secours tour

Place du Général de Gaulle Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:30:00
fin : 2026-06-25 17:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.

8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org
Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.

8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org   .

Place du Général de Gaulle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 69 28 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Secours tour

Free cardiovascular screening with nurses, cardiologist, life-saving techniques with trainers.

8.30am-5pm, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs C?ur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org

L’événement Secours tour Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)