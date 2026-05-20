Saint-Astier

Secours tour

Place du Général de Gaulle Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 08:30:00

fin : 2026-06-25 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.

8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org

Dépistage cardio-vasculaire gratuit avec infirmières, cardiologue, initiations aux gestes qui sauvent avec formateurs.

8h30-17h, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs Cœur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org .

Place du Général de Gaulle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 69 28 69

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English : Secours tour

Free cardiovascular screening with nurses, cardiologist, life-saving techniques with trainers.

8.30am-5pm, Pl. du général de Gaulle.

Fédération Française de Cardiologie des Clubs C?ur et Santé de Dordogne 06 60 69 28 69 www.fedecardio.org

L’événement Secours tour Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord