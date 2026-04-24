Secrets de conservation [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Secrets de conservation [Visite flash] Samedi 13 juin, 11h30 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Comment exposer ceux qui sont brisés, rouillés, parfois méconnaissables ? Pourquoi certains portraits ont plusieurs trous à la place du nez ? Quand et comment décide-t-on de restaurer des œuvres ? Tous les secrets des coulisses du musée vous seront révélés lors de cette visite.

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Photo : Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il arrivait à un objet entre le moment de sa découverte et sa présentation dans un musée ? archéologie musée saint-raymond

© Lydia Mouysset/Musée Saint-Raymond