Secrets de création au Jardin d’Art : bijoux, sculptures et patrimoine vivant, Atelier Dorel, Sainte-Maxime

Informations pratiques

Secrets de création au Jardin d’Art : bijoux, sculptures et patrimoine vivant 19 et 20 septembre Atelier Dorel Var

Gratuit. Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Géraldine Dorel ouvre exceptionnellement son Jardin d’Artiste, son atelier de bijouterie et son espace de création « Art sous la Cabane » à Sainte-Maxime. Cette visite propose une rencontre entre patrimoine, voyage, artisanat d’art, sculpture et création contemporaine.

Le parcours débute dans un jardin de sculptures à ciel ouvert où les œuvres dialoguent avec la nature et des motifs inspirés des architectures traditionnelles du Burkina Faso.

Au cœur de la visite se trouve L’Écrin des Lauriers-Sauce, une mini-galerie inspirée des cabinets de curiosités. Sous les lauriers sacrés d’Apollon sont présentés trois bijoux illustrant les thèmes des JEP 2026 : Raviver, Résister et Réimaginer. Cette scénographie relie patrimoine naturel, mythologique, artisanal et immatériel dans une réflexion sur la transmission et la créativité.

Raviver est incarné par les bijoux Nuggets d’Amour et Toi & Moi. Inspirés du mythe de Daphné et Apollon, ils évoquent la renaissance, la transformation et la capacité à redonner vie à ce qui semblait perdu ou oublié. Le processus de fusion de fragments d’argent devient une métaphore de l’amour, du renouveau et de la transmission des savoir-faire artisanaux.

Réimaginer est représenté par le camée Simonetta et les Serpents. Cette création relie la Renaissance italienne, les voyages maritimes, les savoir-faire des îles Marquises et l’art du camée. À travers des matériaux transformés et des héritages culturels réinterprétés, l’œuvre illustre la manière dont les patrimoines voyagent, se transmettent et se réinventent au fil du temps.

Résister est incarné par le pendentif Amphitrite, inspiré de la déesse grecque des océans et de dix-huit années de navigation autour du monde. Né de la rencontre entre le métal en fusion et l’eau, le bijou explore les notions de mémoire, de transformation et de permanence. Une bouteille miniature réalisée à bord du voilier Blue Dawn of Sark vient enrichir cette installation consacrée à la mer, aux voyages et à la capacité de « capturer l’insaisissable ».

Le parcours se poursuit avec une installation créée pour le bicentenaire de la photographie. Inspirée de l’héliographie de Nicéphore Niépce, elle célèbre la lumière comme source de création, de connaissance et de transmission. Les visiteurs sont invités à devenir acteurs de cette expérience photographique en portant une couronne de laurier, créant ainsi un lien entre patrimoine scientifique, symboles antiques et mémoire personnelle.

La visite comprend également un espace de causeries et cabinet de curiosités où sont présentés souvenirs de voyages, objets collectés autour du monde, livres, artefacts et sources d’inspiration ayant nourri le travail artistique de l’Atelier Dorel.

Sous la pergola d’Art sous la Cabane, les visiteurs assistent à une démonstration de sculpture sur béton cellulaire et découvrent comment un matériau de construction peut être transformé en œuvre artistique. Cette démarche met en lumière la créativité, l’expérimentation et la transmission.

Enfin, la visite se termine dans l’atelier de bijouterie où sont présentés outils, matériaux, prototypes, récits de création et étapes de fabrication des bijoux.

En résumé, cette visite propose un voyage à travers les mythes, les océans, les savoir-faire, les voyages et les arts. Elle montre comment les patrimoines naturels, culturels, scientifiques et artisanaux peuvent continuer à vivre lorsqu’ils sont transmis, réinterprétés et transformés en créations d’aujourd’hui.

Dossier de présentation complet : https://tinyurl.com/JEP43-Atelier-Dorel

Atelier Dorel 58 avenue georges pompidou, 83bis domaine du grand pin, 83120 sainte maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.instagram.com/atelierdorel [{« type »: « email », « value »: « atelierdorel83@gmail.com »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/JEP43-Atelier-Dorel »}, {« link »: « https://tinyurl.com/JEP-Atelier-Dorel »}] Atelier Dorel est un lieu de création situé dans un jardin privé à Sainte-Maxime. Cet espace accueille l’activité artistique de Géraldine Dorel, bijoutière artisane d’art et sculptrice.

Au cœur du jardin se trouve « Art sous la Cabane », un atelier dédié à la découverte de la sculpture sur béton cellulaire. Les participants y apprennent à transformer la matière brute en œuvres originales inspirées de la nature, des cultures du monde et de l’imaginaire.

Le lieu présente également atelier de bijouterie artisanale et des sculptures réalisées sur place. Pensé comme un espace de transmission, de créativité et d’échange, il permet aux visiteurs de découvrir les différentes étapes du processus de création artistique dans un cadre intimiste. Accès sur réservation. Stationnement gratuit à proximité. Accueil en extérieur dans le jardin et sous la cabane-atelier. Nombre de visiteurs limité afin de préserver la qualité des échanges et des démonstrations.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Géraldine Dorel ouvre exceptionnellement son Jardin d’Artiste, son atelier de bijouterie et son espace de création « Art sous la Cabane » à …

©Dorel Géraldine Atelier Dorel