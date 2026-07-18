SECRET(S) MÉDICAL MÉNOPAUSE, LA COMÉDIE QUI BOUSCULE LES RÈGLES ! Carcassonne
mardi 16 février 2027 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
SECRET(S) MÉDICAL MÉNOPAUSE, LA COMÉDIE QUI BOUSCULE LES RÈGLES !
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 20:30:00
fin : 2027-02-16
Date(s) :
2027-02-16
Tik tak Prod & Jean-Marc Dumontet Production présentent Ménopause, la comédie qui bouscule les règles !
Quatre femmes se retrouvent coincées dans un grand magasin.
Leur vie est bien différente mais elles ont toutes un point commun la mé-no-p…chut, c’est TABOU !
Durée 1h30
Auteur Alex GOUDE
Metteur en scène Alex GOUDE
Avec Dominique MAGLOIRE Patricia SAMUEL Marianne VIGUÈS Marion POSTA
Régisseur Frédéric SCHAMBERGER
Écriture chansons Sébastien THEVE Alex GOUDE Alexandra CISMONDI
Costumes Jean Michel ANGAYS
Lumières Emmanuel CORDIER
Décor Emmanuelle FAVRE
Musique Maxime RODRIGUEZ
Chorégraphie Johan NUS
Coaching vocal David JEAN
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
Tik Tak Prod & Jean-Marc Dumontet Production present *Menopause*, the comedy that breaks all the rules!
Four women find themselves stuck in a department store.
Their lives are very different, but they all have one thing in common: me-no-p?chut—it’s TABOO!
Running time: 1 hour 30 minutes
Writer: Alex GOUDE
Director: Alex GOUDE
Starring: Dominique MAGLOIRE, Patricia SAMUEL, Marianne VIGUÉS, Marion POSTA
Stage Manager: Frédéric SCHAMBERGER
Songwriting: Sébastien THEVE, Alex GOUDE, Alexandra CISMONDI
Costumes: Jean Michel ANGAYS
Lighting: Emmanuel CORDIER
Set Design: Emmanuelle FAVRE
Music: Maxime RODRIGUEZ
Choreography: Johan NUS
Vocal Coaching: David JEAN
L’événement SECRET(S) MÉDICAL MÉNOPAUSE, LA COMÉDIE QUI BOUSCULE LES RÈGLES ! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par
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