SECRET(S) MEDICAL ZENITH DE PAU Pau

SECRET(S) MEDICAL

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 49.2 – 49.2 – 49.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

ALTERNATIVE GRAND OUEST, EN ACCORD AVEC KI M’AIME ME SUIVE PRÉSENTE SECRET(S) MEDICAL .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SECRET(S) MEDICAL

L’événement SECRET(S) MEDICAL Pau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Pau