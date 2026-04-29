Pau fête l’Europe Café des langues Restaurant Le Bureau Pau
Pau fête l’Europe Café des langues Restaurant Le Bureau Pau mardi 19 mai 2026.
Pau
Pau fête l’Europe Café des langues
Restaurant Le Bureau 40 av louis sallenave Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
A 19h café des Langues
Les participants pourront échanger en anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, français et d’autres langues européennes, en compagnie d’animateurs natifs. Un moment convivial pour pratiquer, écouter, partager et célébrer la diversité linguistique de l’Union européenne.
Organisé par Pistes Solidaires. .
Restaurant Le Bureau 40 av louis sallenave Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Pau fête l’Europe Café des langues Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau
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