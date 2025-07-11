Espaces Pluriels Rapides place du Foirail Pau

Espaces Pluriels Rapides

place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Bruno Benne, nouvelle référence de la danse baroque, nous entraîne dans un tournoiement délicat et pétillant, un déferlement fluide et rayonnant de mouvements inspiré par la célèbre Water Music de Haendel.

Formé à la danse contemporaine au Conservatoire national supérieur de Paris, interprète aux côtés de figures emblématiques telles que Béatrice Massin et Marie-Geneviève Massé et fondateur de la compagnie Beaux-Champs, Bruno Benne inscrit l’héritage baroque dans une dynamique de renouvellement. Rapides suit le fil de la musique de Haendel revisitée par le compositeur Youri Bessières. Carré blanc minimaliste, costumes de scène épurés, ronds de poignets et pas de bourrée, la simplicité apparente de cette pièce légère et sautillante dissimule avec grâce la complexité des jeux de variations et l’extrême précision d’une gestuelle parfaitement codifiée. .

place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

