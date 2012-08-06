SEEPH – Portraits croisés Cie Les Petites Mains + spectacle des usagers du Pôle Sésame Autisme des Aspres, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

SEEPH – Portraits croisés Cie Les Petites Mains + spectacle des usagers du Pôle Sésame Autisme des Aspres Vendredi 20 novembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00

Soirée Partagée

19h30 : spectacle des usagers du Pôle Sésame Autisme des Aspres

20h30 : spectaclePortraits croisés– Cie Les Petites Mains

A partir de 7 ans – 45 minutes

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À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le Théâtre Aux Croisements propose une soirée placée sous le signe de l’accessibilité, de la rencontre et de la création partagée.

En première partie, les usagers du Pôle Sésame Autisme des Aspres présenteront un spectacle réalisée dans le cadre d’un projet Culture et Handicap, financé par la DRAC Occitanie. Ce temps de partage viendra ouvrir la soirée et donner à voir le travail mené autour de l’expression artistique, du lien et de la présence au plateau.

20h30 – Spectacle : Portraits croisés , de la Compagnie Les Petites Mains.

Entre théâtre musical, chansigne et culture sourde, Portraits croisés propose une forme sensible, vivante et accessible, où les chansons deviennent images, mouvements et récits partagés.

Portraits croisés est un duo de théâtre musical bilingue français / Langue des Signes Française. Le spectacle prend la forme d’une comédie musicale signée, construite autour des chansons de l’album *Multitude* de Stromae.

Sur scène, deux comédien·nes passent d’un rôle à l’autre et donnent vie à une galerie de personnages. À travers le corps, le geste, le rythme et la langue des signes, ils et elles traversent des fragments de vies : la parentalité, les relations amoureuses, la dépression, les rêves, les espoirs, les désillusions, et toutes ces petites histoires qui composent nos existences.

Discipline théâtre musical bilingue français / LSF

Idée originale, mise en scène, jeu, scénographie et costumes : Marie Lemot & Igor Casas

Soutiens : Lambass, Anis Gras – le Lieu de l’Autre, & Compagnie(s)

Teaser

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/33-Portraits-croises-Cie-Les-Petites-Mains-spectacle-des-usagers-du-Pole-Sesame-Autisme »}] [{« data »: {« author »: « Cie Les Petites Mains », « cache_age »: 86400, « description »: « Portraits croisu00e9s nCu2019est un spectacle de chansigne, nune mise en scu00e8ne de chansons nentiu00e8rement en langue des signes. nnUne comu00e9die vusicale n(comu00e9die musicale signu00e9e) ncomposu00e9e sur les douze chansons n du dernier album de Stromae (Multitudes)nnCu2019est une dizaine de personnages nqui viennent parler de la vie, nde la parentalitu00e9, de la du00e9pression, ndes relations amoureuses, des petites gens, nde leurs ru00eaves, de leurs espoirs net de leurs du00e9sillusions nnCu2019est 45 minutes de spectacle navec deux comu00e9dien.ne.s nqui passent de ru00f4les en ru00f4les npour incarner cette multitude navec leur corps et leurs petites mains nnIdu00e9e originale / jeu / mise en scu00e8ne / scu00e9nographie / costumes : Igor Casas et Marie Lemot nnContact : compagnie.lespetitesmains@gmail.com / n06 50 26 85 56 nhttps://cielespetitesmains.com », « type »: « video », « title »: « Teaser Portraits Croisu00e9s – Duo de thu00e9u00e2tre musical en langue des signes », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4rYmiomOq8g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4rYmiomOq8g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCBHL-qFERd2qdrRkRfLAGbA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Dans le cadre la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, une soirée sensible et bilingue autour de la rencontre, de la transmission et de la poésie du geste.