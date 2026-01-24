Seine Marathon 76 Rouen

Seine Marathon 76

Quai Jean Moulin Rouen Seine-Maritime

Samedi 2026-09-26

2026-09-27

2026-09-26

Le Seine-Marathon 76 propose une variété de courses accessibles à tous, des sportifs aguerris aux amateurs, des jeunes aux moins jeunes. Les parcours offrent une occasion unique de découvrir les richesses du patrimoine local de Rouen et de ses environs. En 2023, c’était plus de 8200 participants.

Quai Jean Moulin Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

