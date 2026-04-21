Séjours ludiques Crest
Séjours ludiques Crest mardi 7 juillet 2026.
Crest
Séjours ludiques
Archijeux Crest Drôme
Tarif : 65 – 65 – EUR
Tarif réduit
Aides financières (VACAF, JPA, chèques vacances)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-07
Colonies de vacances sur le thème du jeu pour les 6-14 ans. Avec hébergement sous tente
.
Archijeux Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 colo@archijeux.org
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English : Séjours ludiques
Play-themed summer camps for 6-14 year-olds. With tented accommodation
L’événement Séjours ludiques Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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