Crest

Séjours ludiques

Archijeux Crest Drôme

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif réduit

Aides financières (VACAF, JPA, chèques vacances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-07

Colonies de vacances sur le thème du jeu pour les 6-14 ans. Avec hébergement sous tente

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Archijeux Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 colo@archijeux.org

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English : Séjours ludiques

Play-themed summer camps for 6-14 year-olds. With tented accommodation

L’événement Séjours ludiques Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme