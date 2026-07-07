Sel’Mer Festival Concert Hopa Tzika Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Sel’Mer Festival Concert Hopa Tzika

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Ces quatre musiciens vous proposent un périple musical au cœur des Balkans, en revisitant ces thèmes traditionnels à la rencontre des fils du vent .

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Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

These four musicians take you on a musical journey through the heart of the Balkans, reinterpreting traditional themes through the lens of the Sons of the Wind.

L’événement Sel’Mer Festival Concert Hopa Tzika Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique