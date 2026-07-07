Sel’Mer Festival Concert Lartilleux Quartet & Nitcho Reinhardt Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Sel’Mer Festival Concert Lartilleux Quartet & Nitcho Reinhardt

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

En clôture du festival, le virtuose Nitcho Reinhardt rejoint Christophe Lartilleux pour célébrer l’héritage de Django Reinhardt. Un concert d’exception, entre virtuosité, émotion et swing, en bouquet final de cette édition.

.

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To close out the festival, virtuoso Nitcho Reinhardt joins Christophe Lartilleux to celebrate the legacy of Django Reinhardt. An exceptional concert, blending virtuosity, emotion, and swing, will serve as the grand finale of this year’s festival.

L’événement Sel’Mer Festival Concert Lartilleux Quartet & Nitcho Reinhardt Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique