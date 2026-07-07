UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Sel’Mer Festival Concert Vasta Project Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

dimanche 19 juillet 2026 · Lac d'Enlias · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Lac d'Enlias
Adresse
49 Avenue du Maréchal Juin
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Sel’Mer Festival Concert Vasta Project

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

À travers des arrangements originaux, et des compositions, Vasta Project invite à un voyage musical plein d’énergie, de poésie, de fougue et de désinvolture,
  .

Lac d’Enlias 49 Avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through original arrangements and compositions, Vasta Project invites %E0 on a musical journey full of %E9nergy, %E9poetry, %E9passion, and %E9spontaneity,

L’événement Sel’Mer Festival Concert Vasta Project Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)