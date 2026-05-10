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Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes

Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes

Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Port-Boyer

Adresse : 7 rue de Pornichet, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 14:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit Tout public 

Du 20 au 27 mai, la Semaine Artistique du Port-Boyer est l’occasion de découvrir et de pratiquer des activités artistiques dans la bonne humeur et en toute convivialité.Il y a des ateliers dans le collège Rutigliano, dans la Résidence Autonomie, et d’autres sur l’aire sablée du Port-Boyer.Tous les ateliers sont gratuits.

Port-Boyer Nantes 44300
0671003784


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