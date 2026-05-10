Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes
Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes mercredi 20 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 14:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit Tout public
Du 20 au 27 mai, la Semaine Artistique du Port-Boyer est l’occasion de découvrir et de pratiquer des activités artistiques dans la bonne humeur et en toute convivialité.Il y a des ateliers dans le collège Rutigliano, dans la Résidence Autonomie, et d’autres sur l’aire sablée du Port-Boyer.Tous les ateliers sont gratuits.
Port-Boyer Nantes 44300
0671003784
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