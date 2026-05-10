Semaine Artistique du Port-Boyer – FAIS-MOI SIGNE ! Port-Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 14:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

Du 20 au 27 mai, la Semaine Artistique du Port-Boyer est l’occasion de découvrir et de pratiquer des activités artistiques dans la bonne humeur et en toute convivialité.Il y a des ateliers dans le collège Rutigliano, dans la Résidence Autonomie, et d’autres sur l’aire sablée du Port-Boyer.Tous les ateliers sont gratuits.

Port-Boyer Nantes 44300

0671003784



Afficher la carte du lieu Port-Boyer et trouvez le meilleur itinéraire

