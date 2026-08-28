Semaine bleue à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite Le Félibrige Marignane

Informations pratiques

Marignane

Semaine bleue à la maison de retraite Le Félibrige

Du 05/10 au 11/10/2026.

– Lundi 5 octobre à 14h30 atelier de fabrication de produits naturels.

– Mardi 6 octobre à 14h30 bases et principes de réflexologie.

– Mercredi 7 octobre à 14h30 karaoké.

– Jeudi 8 octobre à 14h30 projection du court-métrage Le soleil .

– Vendredi 9 octobre à 14h ferme pédagogique. Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-05

Une semaine placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité.

Le thème de cette année Relions tous les âges dans les territoires engagés .

L’ensemble des animations sont ouvertes à tous. Venez nombreux !

La Semaine Bleue a pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société, changer le regard sur la vieillesse, sensibiliser l’opinion sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées…

Par les initiatives qu’elle suscite au cours de la semaine d’animation qu’elle initie, elle contribue à la lutte contre l’exclusion et l’isolement social et favorise les relations intergénérationnelles.

Chaque année, des milliers d’actions sont organisées sur tout le territoire autour d’une thématique. .

Maison de retraite Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A week dedicated to sharing, discovery, and fellowship.

This year’s theme: “Connecting All Ages in Committed Communities.”

All events are open to everyone. We hope to see many of you there!

L’événement Semaine bleue à la maison de retraite Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Marignane