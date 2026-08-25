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[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation” Maison des seniors Carquefou
lundi 5 octobre 2026 · Maison des seniors · Carquefou
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 14:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Vivre à plusieurs pour éviter la solitude et faire des économies, c’est la solution choisie par cinq retraitées nantaises, accompagnées par l’association Loki Ora à travers la colocation urbaine pour seniors ! La projection sera suivie d’une discussion sur le thème “Quelles formes de cohabitation pour les seniors ?” avec notamment l’association Loki Ora, une des habitantes et La Maison de l’Habitant.
Maison des seniors Carquefou 44470
0228222000
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