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[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation” Maison des seniors Carquefou

lundi 5 octobre 2026 · Maison des seniors · Carquefou

[Semaine bleue] Ciné-débat : “L’âge d’or de la colocation” Maison des seniors Carquefou

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Maison des seniors
Adresse
18 rue Jules Verne, Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-05 14:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Vivre à plusieurs pour éviter la solitude et faire des économies, c’est la solution choisie par cinq retraitées nantaises, accompagnées par l’association Loki Ora à travers la colocation urbaine pour seniors ! La projection sera suivie d’une discussion sur le thème “Quelles formes de cohabitation pour les seniors ?” avec notamment l’association Loki Ora, une des habitantes et La Maison de l’Habitant.

Maison des seniors Carquefou 44470
0228222000


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