Semaine Chantante Gérardmer 2026 Espace L.A.C Gérardmer
Semaine Chantante Gérardmer 2026 Espace L.A.C Gérardmer samedi 15 août 2026.
Semaine Chantante Gérardmer 2026
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
285
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Pour cette deuxième édition, retrouvez 5 chefs de chœur (Français et Québecois) qui n’ont qu’une hâte vous découvrir ou vous redécouvrir pour faire résonner vos voix sur leurs harmonisations originales.Tout public
285 .
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this second edition, 5 choirmasters (from France and Quebec) are eager to discover or rediscover you and make your voice resonate to their original harmonizations.
L’événement Semaine Chantante Gérardmer 2026 Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES