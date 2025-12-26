Semaine Chantante Gérardmer 2026 Espace L.A.C Gérardmer

Semaine Chantante Gérardmer 2026

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : 285 EUR

285

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour cette deuxième édition, retrouvez 5 chefs de chœur (Français et Québecois) qui n’ont qu’une hâte vous découvrir ou vous redécouvrir pour faire résonner vos voix sur leurs harmonisations originales.Tout public

285 .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

English :

For this second edition, 5 choirmasters (from France and Quebec) are eager to discover or rediscover you and make your voice resonate to their original harmonizations.

