Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Smash Club Lannion
Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Smash Club Lannion samedi 4 juillet 2026.
Lannion
Semaine de coaching padel avec Julien Bondia
Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-04
Tout a commencé par une rencontre lors du stage annuel du @lannionpadelclub à Tenerife l’équipe du club avait été totalement conquise par la pédagogie et l’expertise du célèbre @julienbondiapadelcoach .
Aujourd’hui, avec l’ouverture du Smash Club, nous avons l’immense privilège de l’accueillir directement chez nous !
Du 4 au 10 juillet, Julien posera donc ses valises à Lannion pour vous faire passer un cap de jeu.
Au programme
– Cours individuels pour un coaching sur-mesure.
– Cours collectifs pour progresser entre joueurs (de 2 à 4 joueurs).
Matchs coachés (la formule premium où il entre sur le terrain pour jouer avec vous et corriger votre tactique en temps réel !).
Ne manquez pas cette opportunité unique ! .
Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 90 23 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- Suzanne Kill + Clem Somaire La Mutante Lannion 20 juin 2026
- Astropolis on Tour Fête de la musique La Mutante Lannion 21 juin 2026
- Fête de la Musique à Lannion Lannion 21 juin 2026
- Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion 23 juin 2026
- Les toits en tuiles anglaises du Trégor-Goëlo (1840-1914) Lannion-Trégor Communauté Lannion 25 juin 2026