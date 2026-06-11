Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Smash Club Lannion

Lannion

Semaine de coaching padel avec Julien Bondia

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04

Tout a commencé par une rencontre lors du stage annuel du @lannionpadelclub à Tenerife l’équipe du club avait été totalement conquise par la pédagogie et l’expertise du célèbre @julienbondiapadelcoach .

Aujourd’hui, avec l’ouverture du Smash Club, nous avons l’immense privilège de l’accueillir directement chez nous !

Du 4 au 10 juillet, Julien posera donc ses valises à Lannion pour vous faire passer un cap de jeu.

Au programme

– Cours individuels pour un coaching sur-mesure.

– Cours collectifs pour progresser entre joueurs (de 2 à 4 joueurs).

Matchs coachés (la formule premium où il entre sur le terrain pour jouer avec vous et corriger votre tactique en temps réel !).

Ne manquez pas cette opportunité unique ! .

Smash Club 3 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 90 23 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose