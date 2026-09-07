SEMAINE DE LA FORME AVEC GYM CLUB MAGNAC LAVAL, MAGNAC-LAVAL (87190), Magnac-Laval

Informations pratiques

SEMAINE DE LA FORME AVEC GYM CLUB MAGNAC LAVAL Samedi 3 octobre, 14h00 MAGNAC-LAVAL (87190) Haute-Vienne

Gratuite accepte ado, adulte, senior

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Cours de gym

MAGNAC-LAVAL (87190) RUE COROT – GYMNASE DE MAGNAC LAVAL – MAGNAC-LAVAL (87190) Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « michel.chevalier31@orange.fr »}]

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