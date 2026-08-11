Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade associée à l’exposition à Magn’Accueil vous invitent à redécouvrir les fontaines de Magnac-Laval, témoins discrets de l’histoire de la commune. Longtemps essentielles à la vie quotidienne, ces fontaines ont peu à peu perdu leur usage. Vous partirez à la rencontre de plusieurs de ces fontaines, afin de mieux comprendre leur fonctionnement, leur implantation et leur importance dans le patrimoine local. Ce projet est le fruit d’un travail de repérage mené avec des bénévoles et des habitants de la commune. Il vise à sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine de proximité et à la nécessité de le préserver et de le transmettre aux générations futures. .
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval
L’événement Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Magnac-Laval (Haute-Vienne)
- Cuisine Libanaise Magnac-Laval 17 août 2026
- Journée de Convivalité Magnac-Laval 22 août 2026
- Exposition les fontaines oubliées de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval 19 septembre 2026
- 7ème Festival de Choeurs Eglise Magnac-Laval 11 octobre 2026