Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval

Informations pratiques

Magnac-Laval

Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette balade associée à l’exposition à Magn’Accueil vous invitent à redécouvrir les fontaines de Magnac-Laval, témoins discrets de l’histoire de la commune. Longtemps essentielles à la vie quotidienne, ces fontaines ont peu à peu perdu leur usage. Vous partirez à la rencontre de plusieurs de ces fontaines, afin de mieux comprendre leur fonctionnement, leur implantation et leur importance dans le patrimoine local. Ce projet est le fruit d’un travail de repérage mené avec des bénévoles et des habitants de la commune. Il vise à sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine de proximité et à la nécessité de le préserver et de le transmettre aux générations futures. .

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval

L’événement Balade les fontaines oubliées de Magnac-Laval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin