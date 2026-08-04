Journée de Convivalité Magnac-Laval
samedi 22 août 2026 · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Journée de Convivalité
Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:30:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Envie de partager une belle journée d’été en toute convivialité ? Rejoignez-nous pour une randonnée au départ du Tiers-Lieu de Magn’accueil jusqu’au hameau de Vaugelade. À midi, retrouvons-nous autour d’un pique-nique tiré du sac, ouvert également à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre directement sur place. L’après-midi se poursuivra dans la bonne humeur avec un jeu de piste à la découverte des lieux, avant un retour à pied par un itinéraire différent pour les marcheurs. Une journée conviviale, accessible à tous, placée sous le signe de la nature, de la découverte et du partage. .
Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Journée de Convivalité
L’événement Journée de Convivalité Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin
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