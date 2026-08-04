On veille sur notre bien-être Magnac-Laval
mardi 4 août 2026 · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
On veille sur notre bien-être
Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
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Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : On veille sur notre bien-être
L’événement On veille sur notre bien-être Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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