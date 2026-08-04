Informations pratiques

Magnac-Laval

On veille sur notre bien-être

Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Envie d’échapper à la chaleur ? Venez profiter de la fraîcheur de la salle tout en prenant soin de vous ! Mouvements doux, conseils nutrition et astuces santé vous attendent dans une ambiance conviviale. Repartez ressourcé(e) .

Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : On veille sur notre bien-être

L’événement On veille sur notre bien-être Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin