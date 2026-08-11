Exposition les fontaines oubliées de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Exposition les fontaines oubliées de Magnac-Laval
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette exposition invite à redécouvrir les fontaines de Magnac-Laval, témoins discrets de l’histoire de la commune. Longtemps essentielles à la vie quotidienne, ces fontaines ont peu à peu perdu leur usage. Certaines sont encore visibles, tandis que d’autres sont dissimulées par la végétation ou tombées dans l’oubli. À travers des photographies, des documents, des témoignages et des repères historiques, l’exposition retrace leur histoire et leur rôle dans la vie des habitants. Une balade proposée le 19 septembre permettra d’en découvrir certaines. .
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Exposition les fontaines oubliées de Magnac-Laval
L’événement Exposition les fontaines oubliées de Magnac-Laval Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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