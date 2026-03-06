Semaine de la Nature au Cinéma ! Rue des Écholères Jard-sur-Mer
Semaine de la Nature au Cinéma ! Rue des Écholères Jard-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.
Jard-sur-Mer
Semaine de la Nature au Cinéma !
Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09
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English :
L’événement Semaine de la Nature au Cinéma ! Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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