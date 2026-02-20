Semaine de la Petite enfance Mes premiers jeux de société Médiathèque Pont-l’Abbé
Semaine de la Petite enfance Mes premiers jeux de société Médiathèque Pont-l’Abbé mercredi 18 mars 2026.
Médiathèque 71, rue Sébastien Guiziou Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-18
2026-03-18
En partenariat avec l’association Rando et loisirs et L’Amicale laïque de Loctudy, la médiathèque Gustave Jourdren organise une matinée dédiée aux jeux de société à destination des tout petits.
Pour les parents et leurs enfants de 2 à 5 ans.
Sur inscription. .
