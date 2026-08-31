Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite racontée du musée Des Vivant.e.s et des Mort.e.s et Café mortel Le Cordon, bar associatif du Nombril Pougne-Hérisson
samedi 31 octobre 2026 · Le Cordon, bar associatif du Nombril · Pougne-Hérisson
Informations pratiques
Pougne-Hérisson
Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite racontée du musée Des Vivant.e.s et des Mort.e.s et Café mortel
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:03:00
fin : 2026-10-31 19:33:00
Date(s) :
2026-10-31
Chaque jour, le jardin des histoires ouvre ses portes de 16h03 à 19h03 pour vous conter des histoires de sorcières et le cordon vous invite à vous réconforter autour d’une boisson chaude ou d’une crêpe préparée par nos gentil.le.s sorcier.e.s ! .
Le Cordon, bar associatif du Nombril 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
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English : Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite racontée du musée Des Vivant.e.s et des Mort.e.s et Café mortel
L’événement Semaine de la sorcière au Nombril du Monde Visite racontée du musée Des Vivant.e.s et des Mort.e.s et Café mortel Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-08-31 par CC Parthenay Gâtine
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