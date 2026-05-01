Magalas

SEMAINE DENTELLIÈRE

1889 Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-19

Des dentellières de diverses région viennent s’initier ou se perfectionner à différentes techniques de dentelle.

Les stages sont animés par des dentellières expérimentées voire Meilleur ouvrier de France.

Les stages se déroulent dans les salles 4 et 5 de l’ancienne école élémentaire près de la Mairie de Magalas.

Les visiteurs sont accueillis gratuitement.

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1889 Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 47 34 25 mapome34@gmail.com

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English :

Lacemakers from all over the world come to learn or perfect different lace techniques.

The courses are run by experienced lacemakers, including Meilleur ouvrier de France.

The workshops take place in rooms 4 and 5 of the old elementary school near the Magalas town hall.

Visitors are welcome free of charge.

L’événement SEMAINE DENTELLIÈRE Magalas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS