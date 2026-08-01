Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Semaine des découvertes gourmandes

Place du Calvaire Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

La 3ème semaine des découvertes gourmande à Plougastel aura lieu du 24 au 30 août 2026

Durant cette semaine, les établissements de restauration proposeront, en plus de leur carte habituelle, un plat, une boisson réalisé-e à partir de produits locaux. .

Place du Calvaire Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57

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English :

L’événement Semaine des découvertes gourmandes Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue