Semaine des découvertes gourmandes Plougastel-Daoulas
lundi 24 août 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Semaine des découvertes gourmandes
Place du Calvaire Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
La 3ème semaine des découvertes gourmande à Plougastel aura lieu du 24 au 30 août 2026
Durant cette semaine, les établissements de restauration proposeront, en plus de leur carte habituelle, un plat, une boisson réalisé-e à partir de produits locaux. .
Place du Calvaire Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57
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English :
L’événement Semaine des découvertes gourmandes Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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