SEMAINE DROITS DES FEMMES A SOLAS / Cie Compagnie La Mesure Sorcière/ El Compás Brujo + IDA OU LE RÊVE BALCON / Cie OBJET DIRECT, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

SEMAINE DROITS DES FEMMES

A SOLAS / Cie Compagnie La Mesure Sorcière/ El Compás Brujo

+ IDA OU LE RÊVE BALCON / Cie OBJET DIRECT Samedi 6 mars 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T19:30:00+01:00 – 2027-03-06T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T19:30:00+01:00 – 2027-03-06T22:00:00+01:00

A SOLAS / Cie Compagnie La Mesure Sorcière/ El Compás Brujo

Durée : 60 min / A partir de 8 ans / Tout Public

Flamenco Contemporain

Dans un espace imaginaire intime, loin des projecteurs, entre salle de danse, loge ou maison, A SOLAS nous invite à vivre l’expérience d’une femme confrontée à elle-même devant le miroir du temps qui passe

Dans un espace imaginaire intime, loin des projecteurs, entre salle de danse, loge ou maison, A SOLAS nous invite, au son initial du métronome, à vivre l’expérience d’une femme confrontée à elle- même devant le miroir du temps qui passe. Ancrée dans un quotidien domestique et artistique, entre la répétition du tricot et la répétition de danse, la chorégraphe Karine Gonzalez plonge dans les mailles de son être et fait son état des lieux du corps et de l’âme dans l’épure et le minimalisme: toute seule, sans autre support sonore qu’elle-même, elle donne à voir les fils rouges de ses entrailles qu’ elle tisse et détisse. Disposé en circulaire ou semi-frontal, le public est convié à s’installer à la fois au seuil de l’espace du solo, sur la même ligne de circonférence que la chaise de la danseuse, mais aussi en dehors du seuil dans l’ espace du public traditionnel. À tous, ils créent un espace de liberté où la danseuse, dans un nouveau langage chorégraphique métissé de mouvement, de mots, de voix, de percussions, montre son corps en témoignage et participe à un rituel cathartique.

TEASER

IDA OU LE REVE BALCON

Durée : 70 min / A partir de 8 ans / Tout Public

spectacle musical – texte – danse flamenco

Ida est morte frappée par un camion, sa disparition suscite le trouble.

« Ida, Ida, cette femme morte, muette, obsédée, courbée, silencieuse, pressée, hâtive, soucieuse, préoccupée Crie plus fort que tous les vivants. »

Ida ou le rêve balcon, c’est une adaptation condensée en vingt pages de “Ida ou le délire” d’Hélène Bessette. Ce “roman poétique” est le socle de la mise en scène entremêlant texte, flamenco et batterie.

Avec Karine Gonzalez, Chloé Jalquin et Siloë Saint-Pierre, nous partageons une passion pour le rythme, les percussions, les personnages féminins insolites et l’écriture. Ainsi nous portons ensemble cette histoire mystérieuse, frénétique, cruelle et drôle sur le plateau, Karine au Flamenco, Chloé à la batterie et aux percussions, Siloë et moi-même pour la narration et Jaufré Thumerel à la lumière.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/37-A-SOLAS-IDA-OU-LE-REVE-BALCON »}] [{« data »: {« author »: « Karine Gonzalez Flamenco », « cache_age »: 86400, « description »: « A SOLAS nLa femme, la Danseuse, le TempsnChoru00e9graphe et interpru00e9tation : Karine GonzaleznVidu00e9o: Luca Bozzi », « type »: « video », « title »: « A SOLAS de Karine Gonzalez », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ZulIwEhq2Gw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ZulIwEhq2Gw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZpH2l9wEBWdDztdoVpKhSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Deux formes pour faire entendre des corps de femmes, leurs silences, leurs rythmes et leurs présences.