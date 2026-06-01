Semaine du Logement des Jeunes en Moyenne Garonne, Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne, Marmande
Semaine du Logement des Jeunes en Moyenne Garonne, Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne, Marmande mercredi 3 juin 2026.
Semaine du Logement des Jeunes en Moyenne Garonne 3 – 8 juin Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T15:00:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00
Du 1er au 8 juin, le CLLAJ Moyenne Garonne se mobilise dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, initiée par l’UNCLLAJ.
Au programme :
• Quiz “Mon projet logement” avec goodies à gagner
• Portes ouvertes et échanges autour des projets logement
• Atelier logement & gestion de budget
• Atelier ludique “Mon Appart Éco Malin” avec EDF
• Représentation “Mon coloc est un senior” autour de la cohabitation intergénérationnelle
À Marmande, Tonneins, Casteljaloux et Miramont-de-Guyenne
Un temps fort pour aider les jeunes à gagner en autonomie et construire leur projet de vie.
Infos et inscriptions : 05 53 64 47 88
Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne 3 rue de l’Observance, Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 64 47 88 »}]
Trouver un logement, comprendre son budget, connaître ses droits ou découvrir des solutions adaptées : toute une semaine pour informer, accompagner et échanger autour des projets logement des jeunes. quiz portes ouvertes
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
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- Atelier Philo à la Médiathèque Rue de la République Marmande 5 juin 2026
- Maison PARRA – Là où le Jardin devient Art vivant, Maison Parra, Marmande 5 juin 2026
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