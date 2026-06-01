Semaine du Logement des Jeunes en Moyenne Garonne, Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne, Marmande

Semaine du Logement des Jeunes en Moyenne Garonne 3 – 8 juin Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T15:00:00+02:00 – 2026-06-08T16:00:00+02:00

Du 1er au 8 juin, le CLLAJ Moyenne Garonne se mobilise dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, initiée par l’UNCLLAJ.

Au programme :

• Quiz “Mon projet logement” avec goodies à gagner

• Portes ouvertes et échanges autour des projets logement

• Atelier logement & gestion de budget

• Atelier ludique “Mon Appart Éco Malin” avec EDF

• Représentation “Mon coloc est un senior” autour de la cohabitation intergénérationnelle

À Marmande, Tonneins, Casteljaloux et Miramont-de-Guyenne

Un temps fort pour aider les jeunes à gagner en autonomie et construire leur projet de vie.

Infos et inscriptions : 05 53 64 47 88

Suivant l’animation : à Marmande, Tonneins, Casteljaloux ou Miramont-de-Guyenne 3 rue de l’Observance, Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 64 47 88 »}]

Trouver un logement, comprendre son budget, connaître ses droits ou découvrir des solutions adaptées : toute une semaine pour informer, accompagner et échanger autour des projets logement des jeunes. quiz portes ouvertes