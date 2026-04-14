(Semaine du Tourisme) Parcours Séduction RESTO ACTEURS OUEST : Plongez dans l’univers de la restauration – LE SAUVAGE, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul
(Semaine du Tourisme) Parcours Séduction RESTO ACTEURS OUEST : Plongez dans l’univers de la restauration – LE SAUVAGE, Saint-Paul – Agence L’EPERON, Saint-Paul jeudi 23 avril 2026.
(Semaine du Tourisme) Parcours Séduction RESTO ACTEURS OUEST : Plongez dans l’univers de la restauration – LE SAUVAGE Jeudi 23 avril, 09h00 Saint-Paul – Agence L’EPERON La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T07:00:00+02:00 – 2026-04-23T08:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T07:00:00+02:00 – 2026-04-23T08:30:00+02:00
Venez vivre une expérience unique lors de notre parcours séduction dédié à la restauration ! En partenariat avec l’association RESTO ACTEURS, cet événement est une occasion en or pour tous ceux qui souhaitent découvrir un secteur dynamique et riche en opportunités d’emploi. Au programme de la matinée : une visite immersive de l’établissement, où vous pourrez explorer les différents services et métiers qui le composent. Vous aurez également l’opportunité d’échanger avec ses salariés passionnés, q
Saint-Paul – Agence L’EPERON 97434 Saint-Paul Saint-Paul 97434 Grand Fond La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/574361 »}]
Venez vivre une expérience unique lors de notre parcours séduction dédié à la restauration ! #TousMobilisés #TousEnImmersion
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