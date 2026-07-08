Semaine gourmande Chère Mazesté ! Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande Chère Mazesté !

Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Mike, Mathieu et Fabien vous proposent la visite de leur brasserie et vous dévoilent les secrets de fabrication de leur bière. Une dégustation des différentes Mazesté agrémentera ce moment de partage.

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Brasserie Mazesté 2 chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Mike, Mathieu and Fabien take you on a tour of their brewery and reveal the secrets of their beer production. A tasting of the different Mazesté beers will enhance this moment of sharing.

L’événement Semaine gourmande Chère Mazesté ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon