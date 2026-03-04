Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Trio N’ato Tiempo Mémoires d’Italie . 3 voix d’hommes, guitare et accordéon pour un voyage au cœur de l’Italie populaire.

.

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trio N’ato Tiempo Mémoires d’Italie . 3 male voices, guitar and accordion for a journey to the heart of popular Italy.

L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon