Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy vendredi 28 août 2026.
Concert
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Trio N’ato Tiempo Mémoires d’Italie . 3 voix d’hommes, guitare et accordéon pour un voyage au cœur de l’Italie populaire.
.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trio N’ato Tiempo Mémoires d’Italie . 3 male voices, guitar and accordion for a journey to the heart of popular Italy.
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon