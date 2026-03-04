Sur les chemins de la laine Feutrage La Chaud Mazet-Saint-Voy

Sur les chemins de la laine Feutrage

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

2026-08-28

Initiation feutrage laine rustique. Réalisation fleur, galet, presse papier, porte-aiguilles. Matériel et matière première inclus. Dès 15 ans.

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com

English :

Introduction to rustic wool felting. Creation of flower, pebble, paper press, needle holder. Materials and raw materials included. Ages 15 and up.

