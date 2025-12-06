Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande concours de dessins

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-01

Participe au décor de notre vitrine en réalisant un mini chef d’œuvre ! 3 thèmes pour les 4-6 ans ma citrouille enchantée ; pour les 7-9 ans les monstres de la forêt ; et pour les 10-12 ans mon Lizieux coloré .

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2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Help decorate our store window by creating a mini masterpiece! 3 themes: for ages 4–6: %AB My Enchanted Pumpkin %BB; for ages 7–9: %AB Forest Monsters %BB; and for ages 10–12: %AB My Colorful Lizieux %BB.

L’événement Semaine gourmande concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon