Semaine gourmande concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon
jeudi 1 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande concours de dessins
2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-01
Participe au décor de notre vitrine en réalisant un mini chef d’œuvre ! 3 thèmes pour les 4-6 ans ma citrouille enchantée ; pour les 7-9 ans les monstres de la forêt ; et pour les 10-12 ans mon Lizieux coloré .
.
2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Help decorate our store window by creating a mini masterpiece! 3 themes: for ages 4–6: %AB My Enchanted Pumpkin %BB; for ages 7–9: %AB Forest Monsters %BB; and for ages 10–12: %AB My Colorful Lizieux %BB.
L’événement Semaine gourmande concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)
- Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon 11 septembre 2026
- Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon 12 septembre 2026
- Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon 12 septembre 2026
- Découverte pêche au Tenkara Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine le Marché de l’art sous l’Occupation Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon 19 septembre 2026