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Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

samedi 17 octobre 2026 · Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon
Adresse
2 route de Tence
Ville
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif
8 8 8

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande fabrique ton carillon !

Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Avec Angeline, viens réaliser ton carillon de l’automne. Collation offerte.
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Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Join Angeline to make your own autumn wind chime. Snacks provided.

L’événement Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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