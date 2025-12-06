Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

samedi 17 octobre 2026 · Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande fabrique ton carillon !

Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Avec Angeline, viens réaliser ton carillon de l’automne. Collation offerte.

.

Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Angeline to make your own autumn wind chime. Snacks provided.

L’événement Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon