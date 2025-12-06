Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
samedi 17 octobre 2026 · Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande fabrique ton carillon !
Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Avec Angeline, viens réaliser ton carillon de l’automne. Collation offerte.
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Office de Tourisme du Haut-Lignon accueil du Chambon-sur-Lignon 2 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
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L’événement Semaine gourmande fabrique ton carillon ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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