Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande goûter d’Halloween et résultats concours de dessins

2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 16:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

L’équipe de l’Office de tourisme est heureuse de vous dévoiler les résultats du concours et de vous offrir un goûter sucré pour célébrer Halloween. 1 lot sera remis aux 3 gagnants.

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2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

The Tourism Office team is pleased to announce the contest results and to treat you to a sweet snack to celebrate Halloween. One prize will be awarded to each of the three winners.

L’événement Semaine gourmande goûter d’Halloween et résultats concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon