Semaine gourmande goûter d’Halloween et résultats concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon
vendredi 30 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande goûter d’Halloween et résultats concours de dessins
2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 16:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
L’équipe de l’Office de tourisme est heureuse de vous dévoiler les résultats du concours et de vous offrir un goûter sucré pour célébrer Halloween. 1 lot sera remis aux 3 gagnants.
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2 d, route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
The Tourism Office team is pleased to announce the contest results and to treat you to a sweet snack to celebrate Halloween. One prize will be awarded to each of the three winners.
L’événement Semaine gourmande goûter d’Halloween et résultats concours de dessins Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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