Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande Humm de la truite !

Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Suivez Alain pour une visite de son exploitation, Les truites fumées des sources du Lizieux. Démonstration de la technique de fumage suivie d’une dégustation. A partir de 5 ans.

.

Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Alain on a tour of his farm, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration of the smoking technique, followed by a tasting. Ages 5 and up.

L’événement Semaine gourmande Humm de la truite ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon