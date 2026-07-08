Semaine gourmande Humm de la truite ! Mazet-Saint-Voy
mardi 27 octobre 2026 · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande Humm de la truite !
Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Suivez Alain pour une visite de son exploitation, Les truites fumées des sources du Lizieux. Démonstration de la technique de fumage suivie d’une dégustation. A partir de 5 ans.
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Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Follow Alain on a tour of his farm, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration of the smoking technique, followed by a tasting. Ages 5 and up.
L’événement Semaine gourmande Humm de la truite ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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