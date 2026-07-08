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AGENDA · Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande Humm de la truite ! Mazet-Saint-Voy

mardi 27 octobre 2026 · Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Les Moulins du Bouchat
Ville
43520 Mazet-Saint-Voy
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande Humm de la truite !

Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Suivez Alain pour une visite de son exploitation, Les truites fumées des sources du Lizieux. Démonstration de la technique de fumage suivie d’une dégustation. A partir de 5 ans.
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Les Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Follow Alain on a tour of his farm, Les truites fumées des sources du Lizieux. Demonstration of the smoking technique, followed by a tasting. Ages 5 and up.

L’événement Semaine gourmande Humm de la truite ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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