Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande l’écureuil gourmand

Parcours aventure de l’Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24

Toute la journée, tel un écureuil grimpeur, profites en pour prendre de la hauteur et admirer les belles forêts du Haut-Lignon.

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Parcours aventure de l’Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr

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English :

All day long, like a climbing squirrel, take the opportunity to climb up high and admire the beautiful forests of the Haut-Lignon.

L’événement Semaine gourmande l’écureuil gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon