Semaine gourmande l’écureuil gourmand Le Chambon-sur-Lignon
samedi 17 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande l’écureuil gourmand
Parcours aventure de l’Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-24
Toute la journée, tel un écureuil grimpeur, profites en pour prendre de la hauteur et admirer les belles forêts du Haut-Lignon.
.
Parcours aventure de l’Ecureuil Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 26 99 77 reymondja@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All day long, like a climbing squirrel, take the opportunity to climb up high and admire the beautiful forests of the Haut-Lignon.
L’événement Semaine gourmande l’écureuil gourmand Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)
- Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon 11 septembre 2026
- Jubil’ ciné Le Chambon-sur-Lignon 12 septembre 2026
- Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon 12 septembre 2026
- Découverte pêche au Tenkara Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon 13 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine le Marché de l’art sous l’Occupation Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon 19 septembre 2026