Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande Parcours de la Mémoire

Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:15:00

fin : 2026-10-20 17:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Claire vous propose une visite guidée accueil et résistance sur le Plateau Vivarais-Lignon 39-44 . Exposé à la salle de la gare, suivi d’une balade à pied dans le village et d’un goûter sucré en fin de visite.

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Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

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English :

Claire offers you a guided tour of welcome and resistance on the Plateau Vivarais-Lignon 39-44 . Exhibition at the Salle de la Gare, followed by a walk through the village and a sweet snack at the end of the tour.

L’événement Semaine gourmande Parcours de la Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon