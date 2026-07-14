Semaine gourmande Parcours de la Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
mardi 20 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Parcours de la Mémoire
Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:15:00
fin : 2026-10-20 17:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Claire vous propose une visite guidée accueil et résistance sur le Plateau Vivarais-Lignon 39-44 . Exposé à la salle de la gare, suivi d’une balade à pied dans le village et d’un goûter sucré en fin de visite.
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Gare du Velay Express Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
Claire offers you a guided tour of welcome and resistance on the Plateau Vivarais-Lignon 39-44 . Exhibition at the Salle de la Gare, followed by a walk through the village and a sweet snack at the end of the tour.
L’événement Semaine gourmande Parcours de la Mémoire Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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