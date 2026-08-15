Semaine gourmande Pilote en herbe ! Alt’e Sensations Le Chambon-sur-Lignon
mercredi 28 octobre 2026 · Alt'e Sensations · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Pilote en herbe !
Alt’e Sensations 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Découverte de la moto électrique, encadrée par Philippe. Session d’une heure suivie d’un goûter sucré.
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Alt’e Sensations 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 07 07
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English :
An introduction to electric motorcycles, led by Philippe. A one-hour session followed by a sweet snack.
L’événement Semaine gourmande Pilote en herbe ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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