Semaine gourmande Pilote en herbe ! Alt’e Sensations Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande Pilote en herbe !

Alt’e Sensations 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Découverte de la moto électrique, encadrée par Philippe. Session d’une heure suivie d’un goûter sucré.

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Alt’e Sensations 443 Route des Saliques Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 64 07 07

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English :

An introduction to electric motorcycles, led by Philippe. A one-hour session followed by a sweet snack.

L’événement Semaine gourmande Pilote en herbe ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon