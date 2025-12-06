Semaine gourmande Rallye gourmand ! Le Chambon-sur-Lignon
samedi 17 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande Rallye gourmand !
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17
A l’occasion de la 21ème édition de la Semaine gourmande ! Profitez d’une journée de balade sur le Haut-Lignon. en voiture ou à moto, en quête de gourmandises à travers des dégustations.
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Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
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English :
To celebrate the 21st edition of Gourmet Week! Enjoy a day of exploring the Haut-Lignon region—by car or motorcycle—in search of culinary delights through various tastings.
L’événement Semaine gourmande Rallye gourmand ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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