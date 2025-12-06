Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie ! Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon

vendredi 30 octobre 2026 · Librairie du Sabot · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie !

Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Christophe Galland et Victor Cachard feront passer les plats autour de textes absurdement sérieux, poétiquement avinés entre Rabelais et Desproges.

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Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01 librairiedusabot@gmail.com

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English :

Christophe Galland and Victor Cachard will serve up courses accompanied by absurdly serious, poetically tipsy texts that fall somewhere between Rabelais and Desproges.

L’événement Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon