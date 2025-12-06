Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie ! Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon
vendredi 30 octobre 2026 · Librairie du Sabot · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie !
Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Christophe Galland et Victor Cachard feront passer les plats autour de textes absurdement sérieux, poétiquement avinés entre Rabelais et Desproges.
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Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 69 01 librairiedusabot@gmail.com
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English :
Christophe Galland and Victor Cachard will serve up courses accompanied by absurdly serious, poetically tipsy texts that fall somewhere between Rabelais and Desproges.
L’événement Semaine gourmande soirée ivresse et gastronomie ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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