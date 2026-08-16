Semaine gourmande Traite des ânesses Ferme et Savonnerie du Velay Tence

Informations pratiques

Tence

Semaine gourmande Traite des ânesses

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-21 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-31

Karen vous accueille à la ferme et vous fait découvrir la fabrication de savons à partir du lait d’ânesses, suivi d’une dégustation de lait.

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Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr

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English :

Karen welcomes you to the farm and shows you how to make soap from donkey milk, followed by a milk tasting.

L’événement Semaine gourmande Traite des ânesses Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon